Возраст или натруженность? В Сети развернулся спор из-за "старческих" рук Виктории Бони

Блогерша Виктория Боня подверглась критике поклонников за "старческие" руки

Блогерша Виктория Боня подверглась критике со стороны поклонников из-за "старческих" рук, которые они заметили на одном из свежих снимков.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Виктории Бони в Инстаграм, PDM

Модель обычно ретуширует снимки, на которых практически всегда выглядит идеально, однако в этот раз она отказалась от обработки и оставила руки в естественном виде. Подписчики обратили внимание и заметили, что именно руки в первую очередь выдают возраст человека. Из-за этого они высмеяли попытки светской львицы выглядеть моложе своих лет.

Правда, нашлись и те интернет-пользователи, которые встали на защиту модели и отметили, что такие руки выдают её "натруженность".

В прошлом году Виктория Боня сделала себе пластическую операцию "лисьи глазки", за которую отдала порядка 20 млн рублей. А недавно блогерша призналась, что её мать "изуродовал" пластический хирург, взявший с неё девять млн рублей.

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