Темное прошлое новой возлюбленной Джонни Деппа

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Джонни Депп и Юлия Власова: тайный роман голливудской звезды и русской модели

1:13
Шоу-бизнес

12 июля звезду "Пиратов Карибского моря" Джонни Деппа заметили в компании очаровательной блондинки на вертолетной площадке в Лондоне. 61-летний актер выглядел абсолютно счастливым, держал спутницу за руки и гладил ее по волосам. Удивительно, но новой возлюбленной Джонни Деппа стала простая девушка из Екатеринбурга — 28-летняя модель Юлия Власова.

Джонни Депп и Юлия Власова: тайный роман голливудской звезды и русской модели
Фото: commons.wikimedia.org by Bielbienneboy, CC BY-SA 4.0

Юлия живет в Чехии почти десять лет, где, помимо карьеры модели, владеет собственным салоном красоты. Власову и Деппа уже видели вместе в 2022 году на концерте Джеффа Бека в Праге, где один из поклонников сфотографировал, как актер нежно целует модель в щеку. Ни Джонни Депп, ни Юлия Власова не афишируют свои отношения.

Их знакомство произошло случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах в 2021 году, где Юлия была приглашена как гость. Власова описала Джонни как интересного, загадочного и непредсказуемого человека, что делает общение с ним чрезвычайно увлекательным.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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