12 июля звезду "Пиратов Карибского моря" Джонни Деппа заметили в компании очаровательной блондинки на вертолетной площадке в Лондоне. 61-летний актер выглядел абсолютно счастливым, держал спутницу за руки и гладил ее по волосам. Удивительно, но новой возлюбленной Джонни Деппа стала простая девушка из Екатеринбурга — 28-летняя модель Юлия Власова.
Юлия живет в Чехии почти десять лет, где, помимо карьеры модели, владеет собственным салоном красоты. Власову и Деппа уже видели вместе в 2022 году на концерте Джеффа Бека в Праге, где один из поклонников сфотографировал, как актер нежно целует модель в щеку. Ни Джонни Депп, ни Юлия Власова не афишируют свои отношения.
Их знакомство произошло случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах в 2021 году, где Юлия была приглашена как гость. Власова описала Джонни как интересного, загадочного и непредсказуемого человека, что делает общение с ним чрезвычайно увлекательным.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.