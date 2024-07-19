Лолита Милявская: "Я не идеальная мать, но делаю все возможное для своей дочери"

Лолита Милявская о жизни с дочерью: борьба с болезнью и материнские переживания

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В ноябре этого года единственной дочери Лолиты Милявской, Еве, исполнится 26 лет. Певица не скрывает, что ее дочь страдает от неизлечимой болезни и всю жизнь будет нуждаться в терапии. Благодаря своему трудолюбию и звездному статусу Лолита сделала все возможное, чтобы Ева получала качественное лечение и ни в чем не нуждалась, хотя иногда артистка винит себя за редкие встречи с дочерью.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Лолиты Милявской @lolitamilyavskaya

Лолита считает себя недостаточно хорошей матерью, так как не смогла дать Еве свое ежедневное присутствие. Тем не менее, она понимает, что без этого она не смогла бы обеспечить лечение дочери. Ева страдает синдромом Аспергера, разновидностью аутизма, и требует постоянного лечения. На данный момент дочь чувствует себя хорошо, обладает прекрасным чувством юмора и получает любовь от бабушки. Адаптация Евы к социуму продолжается, и Лолита старается зарабатывать на все необходимые расходы

. Певица также призналась, что никогда не считала себя идеальной и не жалеет о своих ошибках в отношениях.