"Если и выходить замуж, то только за такого мужчину": Чехова сходила на обед с французским актёром

Телеведущая Анфиса Чехова сходила на обед с французским актёром Пьером Ришаром

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Телеведущая Анфиса Чехова в личном блоге призналась, что если когда-нибудь и соберётся снова замуж, то только за такого мужчину, как французский актёр Пьер Ришар.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анфисы Чеховой в Инстаграм, PDM

Артистка отправилась на отдых во Францию, где познакомилась с культовым актёром и его женой Сейлой Ласердой.

Чехова восхитилась взаимоотношениям супругов, которые даже сейчас при ходьбе держатся за руки.

"И во время нашего обеда Пьер смотрел на нее такими влюблёнными глазами, как будто она греческая богиня! В этот момент я подумала, что, если и выходить замуж, то только за такого мужчину, который даже через четверть века будет смотреть на меня так!" — отметила артистка.

Анфиса Чехова была замужем один раз за актёром Гурамом Баблишвили, от которого родила сына Соломона. В 2017 году пара распалась.

Ранее избранница бывшего мужа Ани Лорак сообщила об аборте.