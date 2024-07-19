Рэпер Баста назвал секретный ингредиент оливье, который делает салат божественно вкусным

Рэпер Баста раскрыл рецепт приготовления вкуснейшего салата оливье

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, поделился секретом приготовления изумительного салата Оливье по рецепту своей бабушки.

Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, CC BY-SA 4.0

Рэпер Баста в своём шоу "Вопрос ребром", гостем которого был актёр Сергей Бурунов, объяснил, что его бабушка готовила салат оливье по особому рецепту.

По словам Вакуленко, салат получался божественно вкусным. Исполнитель хита "Сансара" объяснил, что вместо картофеля в его семье добавляли в праздничное блюдо голландский сыр.

Он отметил, что приправой для салата должна служить смесь майонеза и сметаны в пропорциях 1 к 1.

Музыкант назвал модернизированное блюдо салатом "Василье".

Ранее Сергей Бурунов рассказал, как ему удалось похудеть в короткие сроки.