Рэпер Баста назвал секретный ингредиент оливье, который делает салат божественно вкусным

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, поделился секретом приготовления изумительного салата Оливье по рецепту своей бабушки.
Рэпер Баста в своём шоу "Вопрос ребром", гостем которого был актёр Сергей Бурунов, объяснил, что его бабушка готовила салат оливье по особому рецепту.
По словам Вакуленко, салат получался божественно вкусным. Исполнитель хита "Сансара" объяснил, что вместо картофеля в его семье добавляли в праздничное блюдо голландский сыр.
Он отметил, что приправой для салата должна служить смесь майонеза и сметаны в пропорциях 1 к 1.
Музыкант назвал модернизированное блюдо салатом "Василье".
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