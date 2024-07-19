"Я бы очень хотела быть мамой во второй раз": возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак сделала аборт после ссоры в Сети

Супруга турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу (бывший супруг певицы Ани Лорак), модель Анастасия Фокси в личном блоге призналась, что сделала аборт после публичных высказываний мужа. Об этом пишет портал "7Дней".
Сообщается, что возлюбленные поженились в июне, после чего мужчина в Сети отругал избранницу за то, что она раскрыла свою беременность. В результате она приняла для себя непростое решение и избавилась от ребёнка.
"Я бы очень хотела быть мамой во второй раз и быть счастливой женой. Верю, что так когда-нибудь будет, главное выбирайте правильных, честных, стабильных мужчин!" — написала Анастасия.
Информации о возможном разводе пары в Сети не появлялось, сам Мурат Налчаджиоглу молчит по поводу решения своей супруги.
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