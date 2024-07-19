Молодая супруга Курбана Омарова похвасталась дорогостоящим подарком от мужа

Супруга Курбана Омарова получила в подарок от мужа роскошые серьги

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Молодая супруга бизнесмена Курбана Омарова, прославившегося благодаря браку с телеведущей Ксенией Бородиной, похвасталась в блоге дорогостоящими серьгами-пусетами с цельными бриллиантами.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Курбана Омарова в Инстаграм, PDM

Курбан Омаров привёз Валерию в бутик в Махачкале и заявил, что она может выбрать себе любое ювелирное украшение на свой вкус. Девушке понравились серьги.

"Я сделала свой выбор, спасибо, любимый", — подписала ролик из ювелирного бутика Валерия.

Курбан Омаров женился в третий раз в мае 2024 года. Недавно он на фоне развода певицы Алсу заявил, что мужчину нельзя увести от любимой женщины.

Ранее певица Юлия Ковальчук показала фото с родителями, уехавшими из России.