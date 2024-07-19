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Саша Петров и Виктория Александровна: счастливая семейная жизнь вдали от публичности

Саша Петров о браке: "Это чистый кайф и новое качество жизни"

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Шоу-бизнес

Недавно жена Саши Петрова отметила 23-летие, после чего пара отправилась в Турцию, где делилась с поклонниками теплыми семейными фотографиями. Общественность узнала о супруге актера осенью прошлого года, когда Петров сообщил, что они случайно познакомились и 10 сентября поженились. Он описал Викторию Александровну Петрову как чудо и мечту, а также попросил не беспокоить ее, так как она не из индустрии и не привыкла к публичности.

Саша Петров о браке: "Это чистый кайф и новое качество жизни"
Фото: ли оный Инстаграмм-аккаунт Александра Петрова @actorsashapetrov

Петров выразил свою любовь и счастье, подчеркнув, что Виктория из полноценной прекрасной семьи и имеет высшее образование. Виктория же была немногословна, лишь призвав верить в любовь. Пара сыграла красивую свадьбу 25 ноября, и с тех пор Петров неоднократно признавался, что невероятно счастлив в браке, называя семейную жизнь новым качеством и чистым кайфом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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