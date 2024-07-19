Саша Петров и Виктория Александровна: счастливая семейная жизнь вдали от публичности

Недавно жена Саши Петрова отметила 23-летие, после чего пара отправилась в Турцию, где делилась с поклонниками теплыми семейными фотографиями. Общественность узнала о супруге актера осенью прошлого года, когда Петров сообщил, что они случайно познакомились и 10 сентября поженились. Он описал Викторию Александровну Петрову как чудо и мечту, а также попросил не беспокоить ее, так как она не из индустрии и не привыкла к публичности.
Петров выразил свою любовь и счастье, подчеркнув, что Виктория из полноценной прекрасной семьи и имеет высшее образование. Виктория же была немногословна, лишь призвав верить в любовь. Пара сыграла красивую свадьбу 25 ноября, и с тех пор Петров неоднократно признавался, что невероятно счастлив в браке, называя семейную жизнь новым качеством и чистым кайфом.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.