Ксения Бородина почтила память умершего возлюбленного: "Оберегаешь меня с облачка"

Телеведущая Ксения Бородина вспомнила музыканта Лёню Нерушенко, с которым встречалась и который умер в молодом возрасте.
Ксения Бородина рассказала о человеке, которого она не может забыть. Музыканту Лёне Нерушенко в 2024 году должно было исполниться 46 лет, однако он скончался в возрасте 19 лет.
"Сегодня всё утро тебя вспоминала. Очень тебя не хватает, мой друг. Хочу, чтобы через твои песни люди тебя помнили. 27 лет, вся жизнь была впереди… Но я знаю, ты рад всем моим достижениям в жизни. Я знаю, что ты оберегаешь меня с облачка", — поделилась своим мыслями звезда "Дома-2" в социальных сетях.
Бородину и Нерушенко познакомила Ксения Собчак. У пары начался роман. Нерушенко даже собирался сделать Ксении предложение. В 2005 году он умер из-за ДТП.
Ранее сообщалось, что Ксения Бородина приютила бездомного котёнка, которого обнаружила под своим автомобилем, когда отдыхала на Алтае.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.