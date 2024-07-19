Ксения Бородина почтила память умершего возлюбленного: "Оберегаешь меня с облачка"

Ксения Бородина высказалась о покойном музыканте Нерушенко

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина вспомнила музыканта Лёню Нерушенко, с которым встречалась и который умер в молодом возрасте.

Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman

Ксения Бородина рассказала о человеке, которого она не может забыть. Музыканту Лёне Нерушенко в 2024 году должно было исполниться 46 лет, однако он скончался в возрасте 19 лет.

"Сегодня всё утро тебя вспоминала. Очень тебя не хватает, мой друг. Хочу, чтобы через твои песни люди тебя помнили. 27 лет, вся жизнь была впереди… Но я знаю, ты рад всем моим достижениям в жизни. Я знаю, что ты оберегаешь меня с облачка", — поделилась своим мыслями звезда "Дома-2" в социальных сетях.

Бородину и Нерушенко познакомила Ксения Собчак. У пары начался роман. Нерушенко даже собирался сделать Ксении предложение. В 2005 году он умер из-за ДТП.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина приютила бездомного котёнка, которого обнаружила под своим автомобилем, когда отдыхала на Алтае.