Юлия Ковальчук опубликовала фото с родителями, улетевшими из России вслед за ней

Певица Юлия Ковальчук опубликовала редкое фото с родителями

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Юлия Ковальчук, которая сейчас проживает в Испании вместе с семьёй, поделилась в блоге редким фото с родителями.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Юлии Ковальчук в Инстаграм, PDM

Известно, что родители артистки отправились за границу в гости к дочери.

"Моя любимая мамулечка, с днём рождения! Какое счастье, что в этот день мы рядом. И пусть так будет максимально долго. Люблю", — написала Ковальчук под фото.

Родители Юлии Ковальчук вместе уже 52 года. Бывшая солистка группы "Блестящие" не раз признавалась, что отношения матери и отца для неё всегда были примером. В 2013 году исполнительница вышла замуж за коллегу Алексея Чумакова, с которым растит двоих дочерей — Амелию и Алисию.

При этом супруги заявили, что не собираются показывать детей в соцсетях.

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