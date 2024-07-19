Лолита Милявская: откровения о браках и изменах

Лолита Милявская призналась в изменах мужьям, не считая себя идеальной

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

60-летняя певица Лолита Милявская призналась в том, что изменяла своим мужьям. Это стало известно в эфире шоу "5 книг" на YouTube-канале "Телеканал КЛЮЧ".

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Лолиты Милявской @lolitamilyavskaya

Певица отметила, что никогда не считала себя идеальной и в свое время изменяла своим возлюбленным, о чем не жалеет. При этом она охарактеризовала себя как "добродетельную", добавив, что за всю жизнь никого не убила и не нанесла серьезного вреда. Лолита выразила удивление тем, что ее жизнь никогда не была спокойной, несмотря на внутреннее ощущение добродетели.

Она призналась, что долгое время не изменяла своим мужьям, но в какой-то момент начала это делать, и сделала это слишком поздно из-за своих размышлений о добродетели. Напомним, что певица была замужем пять раз и в 2020 году развелась с тренером по сквошу со скандалом.