Стихотворения Дмитрия Назарова: продажи и выступления за рубежом

Дмитрий Назаров продолжает зарабатывать в России, проживая за границей

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Назаров, проживающий за границей, продолжает зарабатывать в России, несмотря на свое текущее местонахождение. Он продает сборник своих стихотворений на известном маркетплейсе по цене 854 рубля с учетом скидки. После увольнения из МХТ имени Чехова Назаров уехал из страны вместе с женой, назвав это "отпуском", который длится уже полтора года. В настоящее время он активно публикует сатирические произведения в интернете, дает интервью и критикует Россию и своих соотечественников. Постоянной работы за границей у него нет, однако иногда он устраивает концерты.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

В ближайшее время Дмитрий Назаров выступит в Барселоне, о чем он сообщил в социальных сетях. Он намерен привезти с собой свой сборник стихотворений "Без кожи", вероятно, чтобы повысить его продажи. На данный момент у Назарова только одна книга, но он утверждает, что это не последняя. В Интернете сборник он продает лично, без посредников.