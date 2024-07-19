"Я поставила себе нити": Дана Борисова объяснила происхождение шрама вокруг лица

Телеведущая Дана Борисова в личном блоге объяснила происхождение грубого шрама на шее, которое заметили поклонники во время её недавнего интервью.
Борисова подчеркнула, что следы на шее остались после косметологической процедуры, которую она очень любит.
"Я делаю процедуру, о которой много раз говорила. Очень люблю эту процедуру — это лифтинговые нити. Они рассасываются сами, эффекта от них хватает на год. Накануне съёмки я поставила себе нити", — пояснила телеведущая.
Она заявила, что не прибегала к пластическим операциям на лице, а прятать последствия косметологических процедур не видит смысла.
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