"Я поставила себе нити": Дана Борисова объяснила происхождение шрама вокруг лица

Телеведущая Дана Борисова опровергла слухи о неудачной пластике на лице

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова в личном блоге объяснила происхождение грубого шрама на шее, которое заметили поклонники во время её недавнего интервью.

Фото: youtube.com by канал Алина Кайзер, PDM

Борисова подчеркнула, что следы на шее остались после косметологической процедуры, которую она очень любит.

"Я делаю процедуру, о которой много раз говорила. Очень люблю эту процедуру — это лифтинговые нити. Они рассасываются сами, эффекта от них хватает на год. Накануне съёмки я поставила себе нити", — пояснила телеведущая.

Она заявила, что не прибегала к пластическим операциям на лице, а прятать последствия косметологических процедур не видит смысла.

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