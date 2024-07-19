Сын певца Олега Газманова показал архивное фото с отцом: "Родители были моложе"

Наследник певца Олега Газманова Родион Газманов поделился старым чёрно-белым снимком, на котором от запечатлён с отцом ещё ребёнком.
Родион Газманов опубликовал в "Инстаграме"* фото из семейного архива. На снимке исполнитель хита "Люси" сидит рядом с отцом с гитарой в руках.
"То время, когда деревья были высокими, родители были моложе, а гитары слишком большими", — написал под фотографией Родион.
Ранее сообщалось, что Олег Газманов повторил старое детское фото с сыном Родионом на велосипедах.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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