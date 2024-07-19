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Сын певца Олега Газманова показал архивное фото с отцом: "Родители были моложе"

Родион Газманов показал фото из семейного архива

0:45
Шоу-бизнес

Наследник певца Олега Газманова Родион Газманов поделился старым чёрно-белым снимком, на котором от запечатлён с отцом ещё ребёнком.

Родион Газманов показал фото из семейного архива
Фото: https://www.instagram.com/rodder13 by Инстаграм Родиона Газманова is licensed under public doman

Родион Газманов опубликовал в "Инстаграме"* фото из семейного архива. На снимке исполнитель хита "Люси" сидит рядом с отцом с гитарой в руках.

"То время, когда деревья были высокими, родители были моложе, а гитары слишком большими", — написал под фотографией Родион.

Ранее сообщалось, что Олег Газманов повторил старое детское фото с сыном Родионом на велосипедах.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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