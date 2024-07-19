"Это самый главный подарок в жизни": Прохор Шаляпин отреагировал на слова Григория Лепса о пенсии в 100 тысяч рублей

Певец Прохор Шаляпин пожелал себе и Григорию Лепсу безбедной старости

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин в беседе с "Телепрограммой" признался, что считает завышенной пенсию в размере 100 тысяч рублей, которую музыкант Григорий Лепс назвал комфортной.

Фото: youtube.com by канал ШоуДо, PDM

Он считает, что с таким графиком жизни, как у артистов, самое важное в целом дожить до старости и пенсии.

"Это самый главный подарок в жизни. Вполне возможно, что к старости названные 100 тысяч рублей даже не понадобятся, потому что сил путешествовать не так много", — поделился Шаляпин.

Певец отметил, что Григорий Лепс на постоянной основе помогает всем своим родственникам, хотя взрослые люди должны самостоятельно обеспечивать своё существование.

В заключение Прохор Шаляпин пожелал себе, коллеге и всем россиянам безбедной старости.

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