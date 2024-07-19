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Иван Охлобыстин высказался о покушении на Трампа: "Фантастическое невезение!"

Охлобыстин о покушении на Трампа: "Больно всё ладненько получается"

0:52
Шоу-бизнес

Актёр Иван Охлобыстин увидел мистические совпадения в контексте новости о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Охлобыстин о покушении на Трампа: "Больно всё ладненько получается"
Фото: https://vk.com/pensionerka1 by ВК-аккаунт Ивана Охлобыстина is licensed under public doman

Звезда сериала "Интерны" не прошёл мимо новости о том, что в США хотели убить Дональда Трампа.

"А тут ещё Трамп с ухом. Фантастическое невезение! Хотя отчего-то мне Трамп президентом не видится. Больно всё ладненько получается", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Охлобыстин считает, что события последних лет говорят о "превосходстве мистических мотиваций". Он отметил, что даже пришельцы не поверят в правдивость происходящих на нашей планете событий.

Ранее сообщалось, что внесённый в санкционный список Иван Охлобыстин порекомендовал дочери спрятаться за псевдонимом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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