Иван Охлобыстин высказался о покушении на Трампа: "Фантастическое невезение!"

Охлобыстин о покушении на Трампа: "Больно всё ладненько получается"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Иван Охлобыстин увидел мистические совпадения в контексте новости о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Фото: https://vk.com/pensionerka1 by ВК-аккаунт Ивана Охлобыстина is licensed under public doman

Звезда сериала "Интерны" не прошёл мимо новости о том, что в США хотели убить Дональда Трампа.

"А тут ещё Трамп с ухом. Фантастическое невезение! Хотя отчего-то мне Трамп президентом не видится. Больно всё ладненько получается", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Охлобыстин считает, что события последних лет говорят о "превосходстве мистических мотиваций". Он отметил, что даже пришельцы не поверят в правдивость происходящих на нашей планете событий.

Ранее сообщалось, что внесённый в санкционный список Иван Охлобыстин порекомендовал дочери спрятаться за псевдонимом.