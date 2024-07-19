Иван Охлобыстин высказался о покушении на Трампа: "Фантастическое невезение!"

Актёр Иван Охлобыстин увидел мистические совпадения в контексте новости о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Звезда сериала "Интерны" не прошёл мимо новости о том, что в США хотели убить Дональда Трампа.
"А тут ещё Трамп с ухом. Фантастическое невезение! Хотя отчего-то мне Трамп президентом не видится. Больно всё ладненько получается", — написал актёр в своём Telegram-канале.
Охлобыстин считает, что события последних лет говорят о "превосходстве мистических мотиваций". Он отметил, что даже пришельцы не поверят в правдивость происходящих на нашей планете событий.
Ранее сообщалось, что внесённый в санкционный список Иван Охлобыстин порекомендовал дочери спрятаться за псевдонимом.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.