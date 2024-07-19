Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Boeing 777 совершил экстренную посадку в Красноярске
Фотограф запечатлел  Наполеона читающим "Правду" на съёмках "Войны и мира"  
В Москве продают 246 квартир в домах, построенных до 1900 года
Андрей Данилко показал фото, на котором он запечатлён ещё юным
Студия Marvel выпустила финальный трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха"
Science Direct: негативные новости отрицательно влияют на психику людей
Польза морской соли для здоровья и красоты
ТОП-500 самых состоятельных французов
Правила ухода за клубникой после сбора урожая
Певец Юрий Лоза отчитал журналистов за новость про унитаз

Юрия Лозу возмутила новость про унитаз

0:49
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза отреагировал на новость об унитазе, которая показалась ему непозволительной.

Юрия Лозу возмутила новость про унитаз
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Автор и исполнитель хита "Плот" прокомментировал новость о том, что в Мурманской области посреди тундры был обнаружен необычный объект, а именно унитаз со сливом, ёршиком и канализационной трубой, которая уходит в ручей.

Юрия Лозу возмутила не сама новость, а то, что она была помещена рядом с новостями из зоны СВО и сообщениями о выступлении министра иностранных дел Сергея Лаврова в ООН.

"Журналисты портала понимают, что этот прикол в данной новостной компании смотрится как минимум нелепо?" — написал певец в своём Telegram-канале.

Ранее Юрий Лоза обвинил в садизме сотрудников телеканала "Матч-ТВ".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Метод опрыскивания листьев огурцов мылом: работает?
Огурцы будут плодоносить до морозов: вот что нужно сделать
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ". Новый подход к старой идее Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Эти породы известны своей любовью и преданностью: самые добрые собаки
Хрустящая цветная капуста в кляре: подайте её с ароматным сметанно-чесночным соусом
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Последние материалы
Топ-5 марок авто с пробегом, представленных на «Авито Авто» дилерами
В июне банки выдали 788 миллиардов рублей ипотек, подсчитал ЦБ
Ученые предупредили: снижение уровня кислорода в воде несет угрозу для планеты
Названы перспективы возможного ухода Байдена из президентской гонки
Стало известно, как сделать кошку более ласковой
Можно ли фотографировать мосты в Петербурге
Россияне активнее смотрят фильмы и сериалы на онлайн-платформах
Василий Ливанов говорил, что актёр сыгравший Карла Маркса, не напишет "Капитал"
База отдыха "Кижи" в Медвежьегорском районе продаётся за 15,9 млн рублей
Какие выплаты к 1 сентября существуют в РФ?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников