Певец Юрий Лоза отчитал журналистов за новость про унитаз

Певец Юрий Лоза отреагировал на новость об унитазе, которая показалась ему непозволительной.
Автор и исполнитель хита "Плот" прокомментировал новость о том, что в Мурманской области посреди тундры был обнаружен необычный объект, а именно унитаз со сливом, ёршиком и канализационной трубой, которая уходит в ручей.
Юрия Лозу возмутила не сама новость, а то, что она была помещена рядом с новостями из зоны СВО и сообщениями о выступлении министра иностранных дел Сергея Лаврова в ООН.
"Журналисты портала понимают, что этот прикол в данной новостной компании смотрится как минимум нелепо?" — написал певец в своём Telegram-канале.
Ранее Юрий Лоза обвинил в садизме сотрудников телеканала "Матч-ТВ".
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.