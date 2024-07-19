Певец Юрий Лоза отчитал журналистов за новость про унитаз

Юрия Лозу возмутила новость про унитаз

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза отреагировал на новость об унитазе, которая показалась ему непозволительной.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Автор и исполнитель хита "Плот" прокомментировал новость о том, что в Мурманской области посреди тундры был обнаружен необычный объект, а именно унитаз со сливом, ёршиком и канализационной трубой, которая уходит в ручей.

Юрия Лозу возмутила не сама новость, а то, что она была помещена рядом с новостями из зоны СВО и сообщениями о выступлении министра иностранных дел Сергея Лаврова в ООН.

"Журналисты портала понимают, что этот прикол в данной новостной компании смотрится как минимум нелепо?" — написал певец в своём Telegram-канале.

Ранее Юрий Лоза обвинил в садизме сотрудников телеканала "Матч-ТВ".