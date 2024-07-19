Бывший муж Анастасии Ивлеевой мог закрутить роман с 29-летней певицей

Бывшего мужа Ивлеевой Элджея заподозрили в романе с 29-летней певицей ANIKV

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэп-исполнитель Алексей Узенюк, выступающий под псевдонимом Элджей, спровоцировал слухи о романе с певицей ANIKV (настоящее имя Анна Онанова).

Фото: instagram.com by личный аккаунт Элджея в Инстаграм, PDM

Музыкант в личном блоге поделился снимком с исполнительницей, оставив в качестве комментария лишь эмодзи в виде сердца.

Поклонники предположили, что между артистами мог завязаться роман. В своё время о своих чувствах к Ивлеевой он тоже долго не говорил.

Несколько лет Элджей состоял в отношениях с блогершей Анастасией Ивлеевой, с которой в итоге зарегистрировал брак. Однако спустя короткое время они развелись. Известно, что им удалось сохранить тёплые отношения.

Ранее Агата Муцениеце отметила, что у всех браков есть типичная проблема.