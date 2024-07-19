Бывший муж Анастасии Ивлеевой мог закрутить роман с 29-летней певицей

Рэп-исполнитель Алексей Узенюк, выступающий под псевдонимом Элджей, спровоцировал слухи о романе с певицей ANIKV (настоящее имя Анна Онанова).
Музыкант в личном блоге поделился снимком с исполнительницей, оставив в качестве комментария лишь эмодзи в виде сердца.
Поклонники предположили, что между артистами мог завязаться роман. В своё время о своих чувствах к Ивлеевой он тоже долго не говорил.
Несколько лет Элджей состоял в отношениях с блогершей Анастасией Ивлеевой, с которой в итоге зарегистрировал брак. Однако спустя короткое время они развелись. Известно, что им удалось сохранить тёплые отношения.
Ранее Агата Муцениеце отметила, что у всех браков есть типичная проблема.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.