Лариса Долина отреагировала на насмешки певицы Славы: "Ей судить очень легко"

Лариса Долина ответила певице Славе на её насмешки

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Народная артистка России Лариса Долина не прошла мимо остроты певицы Славы в её адрес.

Фото: https://vk.com/larisadolinacom by ВК-аккаунт Ларисы Долиной is licensed under public doman

Лариса Долина высказалась по поводу инцидента на своём концерте в Челябинске, когда она отказалась брать букет цветов у поклонницы.

Исполнительница хита "Погода в доме" объяснила, что если бы она взяла в руки лилии, то упала бы в обморок, так как на эти цветы у неё сильная аллергия.

Долина отреагировала на насмешки певицы Славы, которая сострила на своём выступлении, заявив, что она не будет отказываться от принесённых зрителями цветов.

"Она не знает, что такое аллергия, поэтому ей судить очень легко. Я хорошо знаю эту девушку и не понимаю её выпада такого странного. Дай Бог, чтобы она не знала, что такое аллергия", — объяснила маститая артистка на фестивале "Белые ночи Петербурга".