"Как бы люди не старались": Муцениеце рассказала о типичных проблемах в браках

Актриса Агата Муцениеце заявила, что 90% браков состоят из измен

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце в интервью журналу ОК! заявила, что 90% браков состоят из измен и любовных треугольников.

Фото: youtube.com by канал Agata Muceniece, PDM

Артистка приняла участие в короткометражном фильме о женщинах. Она не захотела раскрывать сюжет картины, но отметила, что там поднимаются важные темы женской дружбы и разводов. При этом, артистка уверена, что за 20 минут становится всё понятно.

"Как бы люди ни старались, что бы они ни придумывали, к сожалению, 90% браков состоят из измен, любовных треугольников, четырехугольников, пятиугольников и так далее. Если честно, найти семейную пару, которая много лет вместе, но не проходила через такие кризисы, крайне сложно" — заявила Агата.

Агата Муцениеце развелась с мужем, актёром Павлом Прилучным в 2020 году после девяти лет брака. Вместе они воспитывают двоих общих детей — сына Тимофея и дочь Мию. Недавно артист подал в суд с требованием пересмотреть местожительство детей.

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