Никита Джигурда раскрыл алкогольные предпочтения Анастасии Волочковой

Актёр Никита Джигурда в общении с "МК" отметил, что балерина Анастасия Волочкова продолжает употреблять спиртные напитки несмотря на то, что они уже не виделись 10 месяцев.
В разговоре артист рассказал, каким алкогольным напиткам отдаёт предпочтение звезда балета.
"Настенька во времена нашего общения только просекко своё любимое употребляла. Бывало, после спектаклей ром грейпфрутовым соком разбавляла", — признался актёр.
Он поделился историей о том, что к настойке она не проявила интереса. Джигурда уверен, что её болезненные реакции на какие-то события сигнализируют о том, что она не видит реальности.
"И гипертрофированное понимание своей роли — в том смысле, что "я великая Волочкова, а вы все погулять вышли" — это самое мягкое, что происходит", — высказался шоумен.
В настоящее время бывшие друзья не общаются.
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