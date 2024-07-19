Никита Джигурда раскрыл алкогольные предпочтения Анастасии Волочковой

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Джигурда рассказал, что Волочкова любит пить ром с грейпфрутовым соком

1:03
Шоу-бизнес

Актёр Никита Джигурда в общении с "МК" отметил, что балерина Анастасия Волочкова продолжает употреблять спиртные напитки несмотря на то, что они уже не виделись 10 месяцев.

Джигурда рассказал, что Волочкова любит пить ром с грейпфрутовым соком
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Волочковой в Инстаграм, PDM

В разговоре артист рассказал, каким алкогольным напиткам отдаёт предпочтение звезда балета.

"Настенька во времена нашего общения только просекко своё любимое употребляла. Бывало, после спектаклей ром грейпфрутовым соком разбавляла", — признался актёр.

Он поделился историей о том, что к настойке она не проявила интереса. Джигурда уверен, что её болезненные реакции на какие-то события сигнализируют о том, что она не видит реальности.

"И гипертрофированное понимание своей роли — в том смысле, что "я великая Волочкова, а вы все погулять вышли" — это самое мягкое, что происходит", — высказался шоумен.

В настоящее время бывшие друзья не общаются.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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