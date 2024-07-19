Бывшая возлюбленная Егора Крида Валя Карнавал рассказала о первой любви

Блогерша Валя Карнавал в беседе с Леди.Mail.ru призналась, что её первой любовью стала атлетика, которой она занималась четыре года.
Девушка рассказала, что даже смогла получить первый взрослый разряд. По её словам, в настоящее время она продолжает любить именно этот вид спорта.
Каждый день она старается уделять время физической активности, несмотря на высокую загруженность на съёмках.
Хожу в зал, а если нахожусь весь день на съёмках, могу прямо там поделать упражнения типа приседаний и отжиманий. Главное — чтобы физическая нагрузка была регулярной", — добавила она.
Валя Карнавал прославилась благодаря юмористическим роликам в TikTok.
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