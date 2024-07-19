"Нас не пустили на завтрак": Муцениеце и Чуйков не смогли попасть в ресторан из-за внешнего вида

Агату Муцениеце и Ивана Чуйкова не пустили в ресторан из-за внешнего вида

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце не смогла позавтракать в ресторане вместе с предполагаемым возлюбленным, ведущим Иваном Чуйковым, так как их не пустили из-за дресс-кода.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ивана Чуйкова в Инстаграм, PDM

В личном блоге телеведущий показал, что они отправились в заведение в Санкт-Петербурге в махровых халатах с патчами под глазами. Они сфотографировались в зеркало, при этом актриса отметила, что это была идея Чуйкова отправиться в ресторан "в домашнем".

"Нас не пустили на завтрак. Я просто не знал, что во дворце Агаты есть дресс-код", — написал Иван.

Однако и Агата, и Иван с юмором отнеслись к ситуации, а Муцениеце отметила, что пошла переодеваться.

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