"Раньше красивая была": 22-летняя Гаврилина показала результат повторной ринопластики

Сделавшая вторую ринопластику Юлия Гаврилина показала фото после операции

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Юлия Гаврилина в личном блоге опубликовала фото и похвасталась результатом второй ринопластики, которую сделала в начале июля.

Фото: vk.com by личный аккаунт Юлии Гаврилиной во Вконтакте, PDM

Юлия не стала держать интригу и продемонстрировала подписчикам, как выглядит её нос после повторной операции.

"Забыла сказать, что мне уже сняли лангету", — написала 22-летняя девушка.

Поклонники не оценили радости Юлии и признались, что теперь она стала похожа на многих девушек, решившихся на пластику. Они подчеркнули, что раньше она была намного красивее.

Юлия Гаврилина сделала первую ринопластику в 18 лет, так как в детстве повредила нос, когда каталась с подругой на велосипеде.

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