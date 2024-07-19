"Раньше красивая была": 22-летняя Гаврилина показала результат повторной ринопластики

Блогерша Юлия Гаврилина в личном блоге опубликовала фото и похвасталась результатом второй ринопластики, которую сделала в начале июля.
Юлия не стала держать интригу и продемонстрировала подписчикам, как выглядит её нос после повторной операции.
"Забыла сказать, что мне уже сняли лангету", — написала 22-летняя девушка.
Поклонники не оценили радости Юлии и признались, что теперь она стала похожа на многих девушек, решившихся на пластику. Они подчеркнули, что раньше она была намного красивее.
Юлия Гаврилина сделала первую ринопластику в 18 лет, так как в детстве повредила нос, когда каталась с подругой на велосипеде.
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