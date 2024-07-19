Кристина Асмус вернулась в соцсети и объяснила, куда пропала

Актриса Кристина Асмус в личном блоге написала, что пропала из соцсетей, так как "у неё всё хорошо". Она отметила, что у неё высокая загруженность.
Бывшая супруга комика Гарика Харламова рассказала, что её все потеряли и постоянно задают вопросы, почему её не видно в соцсетях.
"Если я не захожу сюда, значит, мне максимально хорошо сейчас. Я забываю о существовании инстаграма* и подпитываться одобрением (и уж тем более неодобрением, особенно незнакомых людей) у меня нет необходимости", — подчеркнула артистка.
В заключение Асмус поздравила подписчиков с Новым годом, так как не исключает, что вернётся в соцсеть только через полгода.
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*социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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