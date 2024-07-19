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Кристина Асмус вернулась в соцсети и объяснила, куда пропала

Кристина Асмус объяснила своё отсутствие в соцсетях гиперзагруженностью

0:58
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус в личном блоге написала, что пропала из соцсетей, так как "у неё всё хорошо". Она отметила, что у неё высокая загруженность.

Кристина Асмус объяснила своё отсутствие в соцсетях гиперзагруженностью
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм, PDM

Бывшая супруга комика Гарика Харламова рассказала, что её все потеряли и постоянно задают вопросы, почему её не видно в соцсетях.

"Если я не захожу сюда, значит, мне максимально хорошо сейчас. Я забываю о существовании инстаграма* и подпитываться одобрением (и уж тем более неодобрением, особенно незнакомых людей) у меня нет необходимости", — подчеркнула артистка.

В заключение Асмус поздравила подписчиков с Новым годом, так как не исключает, что вернётся в соцсеть только через полгода.

Ранее Алсу рассказала о реакции детей на развод родителей.

*социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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