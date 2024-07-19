"Это невозможно": Алсу рассказала, как её дети реагируют на развод

Певица Алсу призналась, что не может оградить детей от развода

Певица Алсу в общении с журналистами на фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге призналась, что никак не ограждает детей от развода с их отцом, так как дочери уже взрослые и всё понимают.

Фото: youtube.com by канал paparazzi news, PDM

Она отметила, что её наследники ничего ей не говорят, так как они "любящие и замечательные".

"Как их отгородишь от всего? Это невозможно. Естественно, всё открыто, они всё видят", — отметила Алсу.

Исполнительница рассказала, что иногда они со стеснением реагируют на то, что её узнают, к ней подходят, оказывают знаки внимания. В такие моменты дети говорят ей, что она "легенда".

Певица Алсу воспитывает двоих дочерей — 18-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и восьмилетнего Рафаэля. В конце мая 2024 года артистка подала на развод с отцом детей, бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака, предположительно, из-за его измен.

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