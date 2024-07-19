Жена Евгения Петросяна ответила на вопросы о своей третьей беременности

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Татьяна Брухунова отреагировала на вопрос о беременности

0:55
Шоу-бизнес

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухнова высказалась в ответ на предположение о том, что она ждёт третьего ребёнка.

Татьяна Брухунова отреагировала на вопрос о беременности
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Татьяна Брухунова опубликовала в "Инстаграме"* фото в ярко-салатовом костюме. Подписчики заметили, что у жены Петросяна в наряде заметно округлился живот.

Фолловеры заподозрили Татьяну в третьей беременности.

"Третий?" — поинтересовались интернет-пользователи у жены артиста.

"Пятый, вы обсчитались", — ответила Брухнова.

"Приём пищи?" — не унимались любопытствующие.

"Газы", — объяснила Татьяна.

Ранее жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову уличили в прогулках в день, когда её дочь Матильда появилась на свет.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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