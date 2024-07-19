Жена Евгения Петросяна ответила на вопросы о своей третьей беременности

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухнова высказалась в ответ на предположение о том, что она ждёт третьего ребёнка.
Татьяна Брухунова опубликовала в "Инстаграме"* фото в ярко-салатовом костюме. Подписчики заметили, что у жены Петросяна в наряде заметно округлился живот.
Фолловеры заподозрили Татьяну в третьей беременности.
"Третий?" — поинтересовались интернет-пользователи у жены артиста.
"Пятый, вы обсчитались", — ответила Брухнова.
"Приём пищи?" — не унимались любопытствующие.
"Газы", — объяснила Татьяна.
Ранее жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову уличили в прогулках в день, когда её дочь Матильда появилась на свет.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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