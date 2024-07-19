Борис Корчевников пожаловался на ухудшение состояния здоровья после удаления опухоли мозга

Борис Корчевников рассказал о состоянии своего здоровья

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Борис Корчевников рассказал, что возносит к Богу молитвы о своём выздоровлении.

Фото: https://vk.com/boriskorchevnikov by ВК-аккаунт Бориса Корчевникова is licensed under public doman

Руководитель православного телеканала "Спас" признался, что чувствует себя хуже после удаления опухоли мозга. Со временем состояние Корчевникова ухудшается.

Звезда ТВ объяснил, что не выходит из дома без особого прибора. Медиков, которые смогли бы ему помочь, Борис пока не отыскал.

Он отметил, что в вопросах своего здоровья он уповает на Бога.

"Я практически каждый день об этом прошу. Прошу об исцелении моих хворей, которые мне мешают работать, от которых очень дискомфортно", — признался телеведущий в интервью на YouTube-канале "Не Пруст".

Ранее Борис Корчевников ответил на вопрос о своей эмиграции.