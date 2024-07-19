Борис Корчевников пожаловался на ухудшение состояния здоровья после удаления опухоли мозга

Телеведущий Борис Корчевников рассказал, что возносит к Богу молитвы о своём выздоровлении.
Руководитель православного телеканала "Спас" признался, что чувствует себя хуже после удаления опухоли мозга. Со временем состояние Корчевникова ухудшается.
Звезда ТВ объяснил, что не выходит из дома без особого прибора. Медиков, которые смогли бы ему помочь, Борис пока не отыскал.
Он отметил, что в вопросах своего здоровья он уповает на Бога.
"Я практически каждый день об этом прошу. Прошу об исцелении моих хворей, которые мне мешают работать, от которых очень дискомфортно", — признался телеведущий в интервью на YouTube-канале "Не Пруст".
Ранее Борис Корчевников ответил на вопрос о своей эмиграции.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.