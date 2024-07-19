Певица Юлия Ковальчук показала свою родительницу: "Как же вы похожи с мамой"

Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук поделилась фото со своей мамой.
Юлия Ковальчук опубликовала в "Инстаграме"* снимок со своей родительницей.
"Моя любимая мамулечка, с днём рождения! Какое счастье, что в этот день мы рядом! И пусть так будет максимально долго", — написала звезда под фотографией.
Подписчики певицы подметили сильное сходство между матерью и дочерью.
"Как же вы похожи с мамой";
"С днём рождения маму. Вы очень похожи";
"Вы такая мамина-мамина", — писали фолловеры под постом знаменитости.
Ранее звезда "Дома-2" Алёна Водонаева показала свою моложавую маму.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.