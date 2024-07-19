Певица Юлия Ковальчук показала свою родительницу: "Как же вы похожи с мамой"

Юлия Ковальчук показала свою моложавую маму

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук поделилась фото со своей мамой.

Фото: https://www.instagram.com/juliakovalchuk by Инстаграм Юлии Ковальчук is licensed under public doman

Юлия Ковальчук опубликовала в "Инстаграме"* снимок со своей родительницей.

"Моя любимая мамулечка, с днём рождения! Какое счастье, что в этот день мы рядом! И пусть так будет максимально долго", — написала звезда под фотографией.

Подписчики певицы подметили сильное сходство между матерью и дочерью.

"Как же вы похожи с мамой"; "С днём рождения маму. Вы очень похожи"; "Вы такая мамина-мамина", — писали фолловеры под постом знаменитости.

Ранее звезда "Дома-2" Алёна Водонаева показала свою моложавую маму.

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