Андрей Данилко показал, как выглядел в юные годы: "Не сильно изменился"

Андрей Данилко показал фото, на котором он запечатлён ещё юным

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, попросил подписчиков угадать, сколько ему лет на архивном фото.

Фото: https://www.instagram.com/v_serduchka by Инстаграм Андрея Данилко is licensed under public doman

Андрей Данилко опубликовал в "Инстаграме"* своё фото, на котором он запечатлён в юные годы.

50-летний артист призвал поклонников догадаться о его возрасте на снимке.

"Угадайте год", — подписал Данилко фотографию.

Подписчики шоумена стали выдвигать свои версии и осыпать звезду комплиментами.

"Ты бомба в любом возрасте"; "Вам 16 миновало"; "Год точно не угадать, а лет 15"; "Андрей не сильно изменился!", — писали фолловеры под постом Сердючки.

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