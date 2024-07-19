Андрей Данилко показал, как выглядел в юные годы: "Не сильно изменился"

Шоумен Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, попросил подписчиков угадать, сколько ему лет на архивном фото.
Андрей Данилко опубликовал в "Инстаграме"* своё фото, на котором он запечатлён в юные годы.
50-летний артист призвал поклонников догадаться о его возрасте на снимке.
"Угадайте год", — подписал Данилко фотографию.
Подписчики шоумена стали выдвигать свои версии и осыпать звезду комплиментами.
"Ты бомба в любом возрасте";
"Вам 16 миновало";
"Год точно не угадать, а лет 15";
"Андрей не сильно изменился!", — писали фолловеры под постом Сердючки.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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