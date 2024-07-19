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Анфиса Чехова пообедала с Пьером Ришаром: если и выходить замуж, то только за такого мужчину

Анфиса Чехова встретилась с Пьером Ришаром: "С очень добрыми глазами"

1:18
Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как провела время со звездой французского кинематографа Пьером Ришаром.

Анфиса Чехова встретилась с Пьером Ришаром: "С очень добрыми глазами"
Фото: https://www.instagram.com/achekhova by Инстаграм Анфисы Чеховой is licensed under public doman

Анфиса Чехова опубликовала в "Инстаграме"* фото со звездой фильма "Высокий блондин в чёрном ботинке", 89-леним Пьером Ришаром.

Звезда ТВ отметила, что актёр выглядит гораздо моложе своих лет.

"Не дала бы ему столько! Интеллигентный, скромный, харизматичный и с очень добрыми глазами", — написала знаменитость под снимком.

Особенно Чехову восхитила супруга Ришара модель Сейла Ласерда, которая младше Пьера на 25 лет. 65-летняя женщина, по словам Анфисы, выглядит роскошно.

"Пьер смотрел на неё такими влюбленными глазами, как будто она греческая богиня! В тот момент я подумала, что если и выходить замуж, то только за мужчину, который даже через четверть века будет смотреть на меня так!" — выразила своё мнение Чехова.

Ранее певец Прохор Шаляпин и телеведущая Анфиса Чехова рассекретили свои настоящие имена.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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