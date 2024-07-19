Анфиса Чехова пообедала с Пьером Ришаром: если и выходить замуж, то только за такого мужчину

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как провела время со звездой французского кинематографа Пьером Ришаром.
Анфиса Чехова опубликовала в "Инстаграме"* фото со звездой фильма "Высокий блондин в чёрном ботинке", 89-леним Пьером Ришаром.
Звезда ТВ отметила, что актёр выглядит гораздо моложе своих лет.
"Не дала бы ему столько! Интеллигентный, скромный, харизматичный и с очень добрыми глазами", — написала знаменитость под снимком.
Особенно Чехову восхитила супруга Ришара модель Сейла Ласерда, которая младше Пьера на 25 лет. 65-летняя женщина, по словам Анфисы, выглядит роскошно.
"Пьер смотрел на неё такими влюбленными глазами, как будто она греческая богиня! В тот момент я подумала, что если и выходить замуж, то только за мужчину, который даже через четверть века будет смотреть на меня так!" — выразила своё мнение Чехова.
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