Лиза Арзамасова, выйдя замуж за Илью Авербуха, стала часто проводить лето в Сочи, где у фигуриста проходят гастроли ледового шоу.
Однако в этом году актриса не смогла поехать с мужем из-за поздних сроков беременности и рекомендаций врачей избегать дальних поездок. Лиза вспоминает прошлые яркие летние дни, пересматривая старые фотографии, и поделилась одной из них со своими подписчиками.
На фото изображены её свекровь и сын. Актриса написала тёплый комментарий, выражая нежные чувства к свекрови, которую назвала замечательной. Также Лиза продемонстрировала стихотворение, которое Юлия Марковна, мать Авербуха, посвятила своему внуку. В стихе бабушка описывает, какой её внук замечательный, умелый и талантливый.
Мать фигуриста живет на черноморском побережье в апартаментах, подаренных сыном. Авербух старается как можно чаще навещать её вместе с женой и сыном, но из-за их занятости это получается нечасто.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.