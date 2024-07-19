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Лиза Арзамасова раскрыла тайну семейной жизни с Ильёй Авербухом: рассказала про свекровь

Лиза Арзамасова осталась дома из-за беременности: поделилась фотографией

1:06
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова, выйдя замуж за Илью Авербуха, стала часто проводить лето в Сочи, где у фигуриста проходят гастроли ледового шоу.

Лиза Арзамасова осталась дома из-за беременности: поделилась фотографией
Фото: Социальный сети Лизы Арзамасовой by Лиза Арзамасова, PDM

Однако в этом году актриса не смогла поехать с мужем из-за поздних сроков беременности и рекомендаций врачей избегать дальних поездок. Лиза вспоминает прошлые яркие летние дни, пересматривая старые фотографии, и поделилась одной из них со своими подписчиками.

На фото изображены её свекровь и сын. Актриса написала тёплый комментарий, выражая нежные чувства к свекрови, которую назвала замечательной. Также Лиза продемонстрировала стихотворение, которое Юлия Марковна, мать Авербуха, посвятила своему внуку. В стихе бабушка описывает, какой её внук замечательный, умелый и талантливый.

Мать фигуриста живет на черноморском побережье в апартаментах, подаренных сыном. Авербух старается как можно чаще навещать её вместе с женой и сыном, но из-за их занятости это получается нечасто.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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