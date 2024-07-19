Раскрыта истинная причина сильного преображения Михаила Галустяна

Названа причина преображения Михаила Галустяна

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный юморист и телеведущий Михаил Галустян заметно похудел и изменил свой внешний облик, что, по мнению свахи Анны Осиповой, связано с новым этапом в его жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Осипова в беседе с изданием "Страсти" подчеркнула, что изменение имиджа артиста не связано с появлением любовницы, опровергая распространенные слухи.

Она отметила, что Галустян имеет кристально чистую репутацию и является крепким семьянином, для которого фундаментальные ценности играют важную роль. По её словам, грязные сплетни являются неизбежной частью публичной жизни, но Михаилу можно только порадоваться за его преображение. Осипова посоветовала недовольным сплетникам заняться своей жизнью, чтобы не фантазировать о чужой.

Сваха также добавила, что трансформация юмориста может быть связана с переоценкой ценностей, сосредоточением на своем здоровье и, возможно, готовностью к новым творческим проектам.