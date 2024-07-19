Стас Барецкий раскрыл секрет роскошных подарков Ивлеевой и взял на себя её долги

Стас Барецкий выплатит долги Анастасии Ивлеевой

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Стас Барецкий заявил, что купил Lamborghini Urus для Анастасии Ивлеевой и поможет ей выплатить многомиллионные долги.

Фото: commons.wikimedia.org by Csman, CC BY-SA 3.0

Барецкий отметил, что всегда поддерживает своих друзей и подчеркнул, что Ивлеева скрывает его подарки, как и колье с большим бриллиантом. Он также упомянул, что блогер не платит налоги, так как ей сложно отдавать деньги, но несмотря на ее доходы, сумма задолженности не велика, сообщает News.Ru.

Барецкий заверил, что возьмет на себя ответственность за уплату налогов и разберется с документами на автомобиль. По его словам, проблема не так серьезна и требует лишь своевременной уплаты.