Стас Барецкий раскрыл секрет роскошных подарков Ивлеевой и взял на себя её долги

Шоумен Стас Барецкий заявил, что купил Lamborghini Urus для Анастасии Ивлеевой и поможет ей выплатить многомиллионные долги.
Барецкий отметил, что всегда поддерживает своих друзей и подчеркнул, что Ивлеева скрывает его подарки, как и колье с большим бриллиантом. Он также упомянул, что блогер не платит налоги, так как ей сложно отдавать деньги, но несмотря на ее доходы, сумма задолженности не велика, сообщает News.Ru.
Барецкий заверил, что возьмет на себя ответственность за уплату налогов и разберется с документами на автомобиль. По его словам, проблема не так серьезна и требует лишь своевременной уплаты.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.