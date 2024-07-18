Анна Заворотнюк в мини-платье отправилась на речную прогулку в Санкт-Петербурге

Модель Анна Заворотнюк после похорон матери, актрисы Анастасии Заворотнюк, отправилась отдохнуть в Санкт-Петербург. В личном блоге она показала фото с речной прогулки.
Анна Заворотнюк арендовала комфортную яхту. Для прогулки она выбрала мини-платье с открытой спиной и короткими рукавами-фонариками.
"Побывать летом в северной Венеции и не прокатиться по каналам было бы преступлением", — отметила Анна.
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит девушка. Они отметили, что она, скорее всего, ослепила город своей красотой.
1 июня 2024 года Анна Заворотнюк похоронила свою мать, знаменитую актрису Анастасию Заворотнюк. Пять лет артистка боролась с раком мозга, однако болезнь взяла своё. Модель в блоге отметила, что собирается жить дальше и наслаждаться жизнью ради памяти свой родительницы.
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