Николай Басков появился в эфире федерального канала с кольцом на безымянном пальце

Певец Николай Басков засветил кольцо на безымянном пальце в шоу на ТВ

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Николай Басков появился в одном из выпусков передачи "Ну-ка, все вместе!" с кольцом на безымянном пальце. Об этом пишет Telegram-канал "Звездец какой-то".

Фото: youtube.com by канал Николай Басков, PDM

Поклонники артиста предполагают, что он решил узаконить отношения со своей возлюбленной и сыграть в тайне от всех свадьбу.

Сам Николай Басков слухи о своём семейном статусе не комментирует. Ничего об его даме сердца также прессе неизвестно.

Николай Басков был женат официально один раз на Светлане Шпигель, с которой он развёлся в 2008 году. Также ходили слухи о возможной свадьбе певца с моделью Викторией Лопырёвой.

Ранее стало известно, как создавалась песня, которую Алсу посвятила разводу.