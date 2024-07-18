Николай Басков появился в эфире федерального канала с кольцом на безымянном пальце

Певец Николай Басков появился в одном из выпусков передачи "Ну-ка, все вместе!" с кольцом на безымянном пальце. Об этом пишет Telegram-канал "Звездец какой-то".
Поклонники артиста предполагают, что он решил узаконить отношения со своей возлюбленной и сыграть в тайне от всех свадьбу.
Сам Николай Басков слухи о своём семейном статусе не комментирует. Ничего об его даме сердца также прессе неизвестно.
Николай Басков был женат официально один раз на Светлане Шпигель, с которой он развёлся в 2008 году. Также ходили слухи о возможной свадьбе певца с моделью Викторией Лопырёвой.
Ранее стало известно, как создавалась песня, которую Алсу посвятила разводу.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.