Композитор раскрыл подробности создания песни для певицы Алсу, которую она посвятила разводу

Композитор Французов рассказал о создании песни для Алсу, посвящённой разводу

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Композитор Марк Французов в беседе с VOICE рассказал о создании песни "Я учусь не бояться", которую певица Алсу посвятила расставанию с бизнесменом Яном Абрамовым.

Фото: youtube.com by канал АЛСУ • ALSOU, PDM

Музыкант отметил, что его вдохновили стихи, рождённые Натальей Соничевой.

"С Алсу знакомы давно. Мы показали песню Алсу, и она ей очень понравилась. Мне хотелось услышать, как бархатный, согревающий в низком регистре тембр в куплете, так и высокие взрывные ноты в припеве", — сказал композитор.

При этом, Французов отметил, что исполнительнице удалось передать настроение композиции.

Певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым в конце мая 2024 года. В июне она дала понять, что слухи о связи предпринимателя с моделью Анастасией Решетовой правдивы.

Также недавно она намекнула, что именно её бывший супруг решил закупить голоса для победы их дочери на проекте "Голос.Дети".

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