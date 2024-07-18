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Композитор раскрыл подробности создания песни для певицы Алсу, которую она посвятила разводу

Композитор Французов рассказал о создании песни для Алсу, посвящённой разводу

1:12
Шоу-бизнес

Композитор Марк Французов в беседе с VOICE рассказал о создании песни "Я учусь не бояться", которую певица Алсу посвятила расставанию с бизнесменом Яном Абрамовым.

Композитор Французов рассказал о создании песни для Алсу, посвящённой разводу
Фото: youtube.com by канал АЛСУ • ALSOU, PDM

Музыкант отметил, что его вдохновили стихи, рождённые Натальей Соничевой.

"С Алсу знакомы давно. Мы показали песню Алсу, и она ей очень понравилась. Мне хотелось услышать, как бархатный, согревающий в низком регистре тембр в куплете, так и высокие взрывные ноты в припеве", — сказал композитор.

При этом, Французов отметил, что исполнительнице удалось передать настроение композиции.

Певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым в конце мая 2024 года. В июне она дала понять, что слухи о связи предпринимателя с моделью Анастасией Решетовой правдивы.

Также недавно она намекнула, что именно её бывший супруг решил закупить голоса для победы их дочери на проекте "Голос.Дети".

Ранее Виктория Боня рассказала, что пластический хирург "изуродовал" её мать.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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