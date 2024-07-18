"Ей испортили лицо": Боня рассказала о результатах пластической операции у мамы, за которую отдала 9 млн рублей

Блогерша и светская львица Виктория Боня в Rutube-шоу "Злые языки" призналась, что после пластической операции, на которую она уговорила свою маму, у женщины остались шрамы.
Модель отметила, что отвезла свою родительницу к специалисту в Дубае, который за свои услуги взял девять миллионов рублей.
"Я маму подговорила на операцию тоже. Мы сделали в Дубае. Хирург взялся, но маме испортили лицо. Мама была красотка. Ей сделали SMAS-лифтинг, и у неё огромные шрамы, ожог", — поделилась блогерша.
Виктория Боня отметила, что собирается разбираться с хирургом, но её матери потребуется около года на восстановление.
Сама Виктория Боня сделала операцию "лисьи глазки" у пластического хирурга в Америке, за которую отдала порядка 20 млн рублей.
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