"Он загадочный": закрутившая роман с Джонни Деппом россиянка рассказала о знакомстве с актёром

Русская модель Власова познакомилась с Джонни Деппом на кинофестивале

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Российская модель Юлия Власова в беседе с "КП" призналась, что познакомилась с голливудским актёром Джонни Деппом в 2021 году на кинофестивале в Карловых Варах.

Фото: youtube.com by канал You2, PDM

Она отметила, что в тот год была приглашена на мероприятие в качестве гостя, а за год до знакомства со знаменитостью участвовала в показах.

28-летняя девушка отметила, что Джонни Депп зацепил её своей загадочностью и непредсказуемостью. По её словам, с ним очень интересно.

Делиться подробностями своих отношений с артистом Юлия не захотела.

Поклонники обратились к Юлии в день её рождения 9 июля и попросили быть помягче с Деппом, который, по их мнению, заслуживает счастья.

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