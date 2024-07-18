"Он загадочный": закрутившая роман с Джонни Деппом россиянка рассказала о знакомстве с актёром

Российская модель Юлия Власова в беседе с "КП" призналась, что познакомилась с голливудским актёром Джонни Деппом в 2021 году на кинофестивале в Карловых Варах.
Она отметила, что в тот год была приглашена на мероприятие в качестве гостя, а за год до знакомства со знаменитостью участвовала в показах.
28-летняя девушка отметила, что Джонни Депп зацепил её своей загадочностью и непредсказуемостью. По её словам, с ним очень интересно.
Делиться подробностями своих отношений с артистом Юлия не захотела.
Поклонники обратились к Юлии в день её рождения 9 июля и попросили быть помягче с Деппом, который, по их мнению, заслуживает счастья.
Ранее стало известно, что блогерша Лунаком может оказаться в тюрьме из-за романа с Леоном Кемстачом.
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