Павел Прилучный вышел в свет с сыном Тимофеем и дочкой Мией от Агаты Муцениеце

Павел Прилучный привёл сына и дочь на премьеру фильма

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Павел Прилучный устроил детям от актрисы Агаты Муцениеце торжественный выход в свет под фотокамерами журналистов.

Фото: https://www.instagram.com/bugevuge by Инстаграм Павла Прилучного is licensed under public doman

Павел прилучный опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Счастливые дети попозировали фотокамерам в компании звёздного отца на премьерном показе фильма "Водитель-олигарх" с участием Прилучного.

"Это добрая и поучительная история, которая понравилась и нам, и нашим друзьям! Спасибо создателям, съёмочной группе, моим коллегам и всем, кто принимал участие в этом проекте!" — написал артист под фото с наследниками.

Ранее сообщалось, что звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный пытается отобрать детей через суд у бывшей жены Агаты Муцениеце.

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