Павел Прилучный вышел в свет с сыном Тимофеем и дочкой Мией от Агаты Муцениеце

Актёр Павел Прилучный устроил детям от актрисы Агаты Муцениеце торжественный выход в свет под фотокамерами журналистов.
Павел прилучный опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Счастливые дети попозировали фотокамерам в компании звёздного отца на премьерном показе фильма "Водитель-олигарх" с участием Прилучного.
"Это добрая и поучительная история, которая понравилась и нам, и нашим друзьям! Спасибо создателям, съёмочной группе, моим коллегам и всем, кто принимал участие в этом проекте!" — написал артист под фото с наследниками.
Ранее сообщалось, что звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный пытается отобрать детей через суд у бывшей жены Агаты Муцениеце.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.