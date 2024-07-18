Роман с актёром из "Слова пацана" может обернуться для блогерши Лунаком уголовным сроком

Блогерше Лунаком может грозить до 8 лет тюрьмы за роман с Леоном Кемстачом

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Эвелина Лунаком может попасть в тюрьму на восемь лет, если подтвердится её интимная связь с 15-летним актёром Леоном Кемстачом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: youtube.com by канал BUBBLEGUN, PDM

Сообщается, что в инспекцию по делам несовершеннолетних написал заявление юрист Иван Мельников с требованием провести с 23-летней блогершей профилактическую беседу.

Также ей может грозить уголовное дело, если в полицию обратятся опекуны артиста, сыгравшего главную роль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

При этом Лунаком уже опровергала слухи о романе с актёром, а сам Леон Кемстач уверял, что не собирается заводить отношения в 15 лет, потому что они точно ни к чему не приведут.

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