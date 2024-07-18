Стало известно о многомиллионном долге Оксаны Самойловой перед ФНС

Блогерша Оксана Самойлова должна ФНС почти 4 млн рублей

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и блогерша Оксана Самойлова должна Федеральной налоговой службе (ФНС) 3,82 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: youtube.com by канал Психолог Виктория Шиманская, PDM

Сообщается, что в мае 2023 года супруга рэпера Джигана должна была налоговой свыше 50 млн рублей. Такие суммы возникли, так как бизнес Самойловой не принёс ей никакой прибыли.

Недавно стало известно, что судебные приставы разыскивают Анастасию Ивлееву из-за задолженности перед ФНС. Она задолжала налоговой свыше 20 млн рублей. В банки уже поступило оповещение о прекращении деятельности по её счетам.

Также пишется, что арестован дорогостоящий автомобиль Ивлеевой из-за долгов по налогам.

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