Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кабмин не поддержал ужесточение правил содержания потенциально опасных собак
Идеальный образ для документов: секреты выбора косметики от визажиста
Стало известно, что положить на подоконник, чтобы кошка не забиралась на него
Искренность и самосовершенствование: рецепты успеха от блогерши Вали Карнавал
Ведущий аналитик Муртазин предупредил об опасности наушников
Эксперт сообщил, что от такого качества воздуха в Париже могут пострадать астматики
Рецепт английского трайфла с черешней и печеньем
Дерматолог Петренко: эффективные методы увлажнения кожи после загара
Как ухаживать за волосами дома: маски, ламинирование и массаж
Стало известно о многомиллионном долге Оксаны Самойловой перед ФНС

Блогерша Оксана Самойлова должна ФНС почти 4 млн рублей

0:57
Шоу-бизнес

Модель и блогерша Оксана Самойлова должна Федеральной налоговой службе (ФНС) 3,82 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Блогерша Оксана Самойлова должна ФНС почти 4 млн рублей
Фото: youtube.com by канал Психолог Виктория Шиманская, PDM

Сообщается, что в мае 2023 года супруга рэпера Джигана должна была налоговой свыше 50 млн рублей. Такие суммы возникли, так как бизнес Самойловой не принёс ей никакой прибыли.

Недавно стало известно, что судебные приставы разыскивают Анастасию Ивлееву из-за задолженности перед ФНС. Она задолжала налоговой свыше 20 млн рублей. В банки уже поступило оповещение о прекращении деятельности по её счетам.

Также пишется, что арестован дорогостоящий автомобиль Ивлеевой из-за долгов по налогам.

Ранее стало известно, какая черта характера Дженнифер Лопес разрушила её брак с Беном Аффлеком.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Berliner Zeitung: в Европе отказываются от СПГ-терминалов из-за российского газа

Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.

В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Байден заболел "ковидом", что приведёт его к политической смерти Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
В США рассказали о возникшей с истребителям F-35 проблеме
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Последние материалы
Ведущий аналитик Муртазин предупредил об опасности наушников
Эксперт сообщил, что от такого качества воздуха в Париже могут пострадать астматики
Дерматолог Петренко: эффективные методы увлажнения кожи после загара
Как ухаживать за волосами дома: маски, ламинирование и массаж
SFS: исчезновение белой акулы вызывает тревогу у ученых
Альберт Филозов, как и его персонажи, в жизни был большой оригинал
Будущее цифрового рубля: мнение эксперта
Нонна Гришаева призналась, что на первый гонорар купила куклу
Пловец Фелпс признан лучшим спортсменом XXI века
Эксперт: Lada Largus ижевской сборки стала лучше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников