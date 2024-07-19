Певец Виктор Салтыков ответил на нападки по поводу своего внешнего вида: нашли прыщи на моём теле

Певец Виктор Салтыков отреагировал на волну хейта после того, как опубликовал видео своего отдыха на пляже.
Исполнитель хита "Кони в яблоках" обратился в "Инстаграме"* к тем людям, которые раскритиковали его за внешний вид.
Интернет-пользователи не ожидали увидеть Салтыкова в солидном возрасте. Особенно бесцеремонные хейтеры очень резко отозвались о том, как сейчас выглядит экс-супруг певицы Ирины Салтыковой.
Артист посоветовал хейтерам сначала посмотреть на себя в зеркало.
"Я разместил море и себя на море и получил массу непонятных комментариев по поводу прыщей на моём теле. Ребята, посмотрите сначала на себя и свои прыщи, прежде чем что то-то писать… Будьте добрее, зачем быть такими некорректными", — высказался 66-летний певец.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.