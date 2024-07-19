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Певец Виктор Салтыков ответил на нападки по поводу своего внешнего вида: нашли прыщи на моём теле

Виктор Салтыков пристыдил тех, кто критикует его за внешний вид

1:01
Шоу-бизнес

Певец Виктор Салтыков отреагировал на волну хейта после того, как опубликовал видео своего отдыха на пляже.

Виктор Салтыков пристыдил тех, кто критикует его за внешний вид
Фото: https://www.instagram.com/victor_saltykov by Инстаграм Виктора Салтыкова is licensed under public doman

Исполнитель хита "Кони в яблоках" обратился в "Инстаграме"* к тем людям, которые раскритиковали его за внешний вид.

Интернет-пользователи не ожидали увидеть Салтыкова в солидном возрасте. Особенно бесцеремонные хейтеры очень резко отозвались о том, как сейчас выглядит экс-супруг певицы Ирины Салтыковой.

Артист посоветовал хейтерам сначала посмотреть на себя в зеркало.

"Я разместил море и себя на море и получил массу непонятных комментариев по поводу прыщей на моём теле. Ребята, посмотрите сначала на себя и свои прыщи, прежде чем что то-то писать… Будьте добрее, зачем быть такими некорректными", — высказался 66-летний певец.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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