Названа черта характера Дженнифер Лопес, из-за которой распался её брак с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались из-за характера певицы

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Голливудские знаменитости Дженнифер Лопес и Бен Аффлек могли разойтись из-за того, что певица склонна всё драматизировать. Об этом пишет Page Six со ссылкой на анонимный источник.

Фото: youtube.com by канал Dana Excited, PDM

Инсайдер отметил, что певица была женщиной мечты Бена Аффлека, но он не смог справиться с происходящим.

"У Дженнифер большая свита, которая следует за ней каждый день: команда гламурных стилистов, видеооператоры, фотографы, ассистенты, тренеры. Она пыталась заставить Бена понять, что быть Дженнифер Лопес — это работа 24/7", — рассказывает источник.

При этом, по его словам, Бен может оставить работу вне дома, если пожелает. В настоящее время Лопес делает всё, чтобы её не считали злодейкой в сложившейся ситуации.

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