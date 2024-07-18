Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кабмин не поддержал ужесточение правил содержания потенциально опасных собак
Искренность и самосовершенствование: рецепты успеха от блогерши Вали Карнавал
Идеальный образ для документов: секреты выбора косметики от визажиста
Стало известно, что положить на подоконник, чтобы кошка не забиралась на него
Ведущий аналитик Муртазин предупредил об опасности наушников
Рецепт английского трайфла с черешней и печеньем
Эксперт сообщил, что от такого качества воздуха в Париже могут пострадать астматики
Дерматолог Петренко: эффективные методы увлажнения кожи после загара
Как ухаживать за волосами дома: маски, ламинирование и массаж
Названа черта характера Дженнифер Лопес, из-за которой распался её брак с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались из-за характера певицы

0:55
Шоу-бизнес

Голливудские знаменитости Дженнифер Лопес и Бен Аффлек могли разойтись из-за того, что певица склонна всё драматизировать. Об этом пишет Page Six со ссылкой на анонимный источник.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались из-за характера певицы
Фото: youtube.com by канал Dana Excited, PDM

Инсайдер отметил, что певица была женщиной мечты Бена Аффлека, но он не смог справиться с происходящим.

"У Дженнифер большая свита, которая следует за ней каждый день: команда гламурных стилистов, видеооператоры, фотографы, ассистенты, тренеры. Она пыталась заставить Бена понять, что быть Дженнифер Лопес — это работа 24/7", — рассказывает источник.

При этом, по его словам, Бен может оставить работу вне дома, если пожелает. В настоящее время Лопес делает всё, чтобы её не считали злодейкой в сложившейся ситуации.

Ранее стало известно об аресте автомобиля Анастасии Ивлеевой из-за долгов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Berliner Zeitung: в Европе отказываются от СПГ-терминалов из-за российского газа

Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.

В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Байден заболел "ковидом", что приведёт его к политической смерти Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
В США рассказали о возникшей с истребителям F-35 проблеме
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Последние материалы
Ведущий аналитик Муртазин предупредил об опасности наушников
Эксперт сообщил, что от такого качества воздуха в Париже могут пострадать астматики
Дерматолог Петренко: эффективные методы увлажнения кожи после загара
Как ухаживать за волосами дома: маски, ламинирование и массаж
SFS: исчезновение белой акулы вызывает тревогу у ученых
Альберт Филозов, как и его персонажи, в жизни был большой оригинал
Будущее цифрового рубля: мнение эксперта
Нонна Гришаева призналась, что на первый гонорар купила куклу
Пловец Фелпс признан лучшим спортсменом XXI века
Эксперт: Lada Largus ижевской сборки стала лучше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников