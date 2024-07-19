Актриса Марина Федункив поздравила молодого мужа итальянца с юбилеем

Звезда Comedy Club и сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив похвасталась мужем-красавцем, с которым прожила в браке три года.
Марина Федункив опубликовала в "Инстаграме"* фото с молодым супругом итальянцем. На фото муж и жена сидят в обнимку.
"С юбилеем, мой любимый прекрасный муж", — написала звезда под снимком.
Супругу юмористки Стефано Маджи исполнилось сорок лет. Разница в возрасте между Федункив и Стефано составляет 12 лет. Они поженились в 2021 году.
Подписчики пожелали Федункив счастья с молодым супругом.
"Такие, как Марина, редкость, она драгоценна, как бриллиант! Харизма, артистизм, самобытность! Почему мерилом достойности являются накаченные губы и упругие ляшки. Она достойно лучшего мужчины на свете", — писали поклонники под постом звезды.
Ранее телеведущая Екатерина Стриженова поздравила мужа Александра Сриженова с юбилеем.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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