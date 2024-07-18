Супруга Мартиросяна посмеялась над подавшей на развод Алсу и рассказала её секрет

Супруга юмориста Гарика Мартиросяна Жанна Левина-Мартиросян в комментариях к публикации певицы Алсу раскрыла список её любимых песен.
Исполнительница готовится дать большой сольный концерт в Москве после развода, поэтому попросила поклонников дать обратную связь и написать те треки, которые бы им хотелось услышать.
В комментарии к ней зашла подруга Жанна Левина-Мартиросян и попросила исполнить хиты и других исполнителей, которые Алсу, как оказалось, очень любит. Первой в списке оказалась композиция под названием "Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем".
"И, конечно, мою любимую тоже спойте, пожалуйста: "Эти глазки, эти голубые глазки. Эти ласки, эти неземные ласки Эти сказки, эти колдовские сказки". Заранее спасибо", — написала Жанна.
Певица Алсу подала на развод в конце мая 2024 года, дав понять, что причинами разлада в семье стали измены со стороны супруга.
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