"Беру вожжи в свои руки": Ханна призналась, что ревнует супруга

Певица Ханна призналась, что ревнует мужа к работе

Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова) в беседе с 78.ru призналась, что испытывает чувство ревности из-за вовлечённости мужа, продюсера Павла Курьянова, в работу.

Она отметила, что старается поддерживать романтику в их отношениях с супругом. Порой она предлагает отправиться в романтическое путешествие, которое вынуждена организовывать сама.

"Если я в свои руки это не возьму, то романтики не будет. Он очень чёткий, очень конкретный, он про работу, про таблички, про цифры. Поэтому вожжи я беру в свои руки. Я так привыкла, я обожаю своего мужа, он самый лучший в мире и на земле", — заявила она.

Певица Ханна воспитывает двоих дочерей — Адриану и Камиллу — от Павла Курьянова, за которого вышла замуж в 2015 году.

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