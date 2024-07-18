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Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова появилась на публике в платье, которому 18 лет

Жена Евгения Петросяна вышла на улицу в платье, сшитом 18 лет назад

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Шоу-бизнес

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в личном блоге показала наряд, в котором появилась на улице. По её словам, платье для неё сшили 18 лет назад.

Жена Евгения Петросяна вышла на улицу в платье, сшитом 18 лет назад
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Татьяны Брухуновой в Инстаграм, PDM

Тогда супруга комика училась на втором курсе института.

"Я помню, как в стоке в Москве нашла эту ткань, и тульская моя портниха сшила мне простое трапециевидное платье. Представляете, 18 лет платью, а я его до сих пор с удовольствием ношу", — призналась она.

Татьяна Брухунова родилась в Туле, откуда переехала в Москву. Она окончила Московский государственный институт культуры по специальности менеджмент.

Не так давно она призналась, что не носит мини, так как не готова оголять ноги из-за физического недостатка, о котором не хочет говорить публично.

Ранее Женя Малахова показала фигуру спустя шесть дней после родов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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