"Четвёртый день дома": назвавшая необычным именем дочь Женя Малахова показала фигуру после родов

Экс-солистка Reflex Женя Малахова показала фигуру спустя шесть дней после родов

Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова в личном блоге показала свою фигуру спустя несколько дней после родов.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Жени Малаховой в Инстаграм, PDM

Она сфотографировалась в зеркало и отметила, что уже четыре дня, как находится дома.

"По-моему, огонь", — отметила певица.

Женя Малахова родила дочь, которую назвала Павлой, 12 июля 2024 года. Также она воспитывает сына Фёдора.

Артистка замужем за бизнесменом Андреем Тарасовым, свадьбу с которым сыграла в августе 2020 года.

Певица однажды призналась, что хотела первой родить дочь, поэтому расплакалась, узнав на УЗИ, что у неё будет сын.

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