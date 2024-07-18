"Меня закидают камнями": экс-солистка "Фабрики" рассказала, каким на самом деле должен быть отдых

Певица Саша Савельева в личном блоге выразила уверенность, что родителям необходим отдых без детей. По её мнению, только так взрослые люди могут отдохнуть и перезагрузиться.
Она отметила, что читала статью, в которой были приведены правила отдыха, сформулированные академиком Иваном Павловым.
"Вы должны быть избавлены от ответственности за кого-либо. Сейчас гармоничные матери ангелочков меня закидают камнями, но отдых без детей необходим. Чтоб не испытывать чувство вины, распланируйте так, чтоб съездить семьёй и, отдельно, например с мужем или одной", — отметила исполнительница.
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